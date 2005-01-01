При взрыве гранаты в киевской многоэтажке погиб россиянин

Гражданин России погиб в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве, сообщил начальник Голосеевского управления полиции украинской столицы Олег Волошин.

«Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», – говорится в сообщении на сайте киевской полиции.

По его словам, взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

Жители дома, где произошел взрыв, утверждают, что сработала граната, пишет Espreso.tv.

Посольство России на Украине сообщило РИА «Новости», что не располагает информацией о погибшем россиянине.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что деградация Киева, как города, стала прямым следствием Евромайдана. В частности, по оценке европейских аналитиков, уровень безопасности в украинской столице хуже, чем, к примеру, в камерунской Дуале или столице Бангладеш Дакке.