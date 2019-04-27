Отец Бутиной связал ее преследование в США с «российским делом»

Дело против россиянки Марии Бутиной в США связано с расследованием спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, заявил ее отец Валерий Бутин.

«Речь идет о Мюллере? Да, конечно. Я практически в этом уверен. Это совершенно очевидно и логично», – приводит слова Бутина RT.

Он напомнил, что расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы «не нашло никаких следов и не имело» к Бутиной «никаких претензий», но американская сторона «нашла» в лице россиянки «самую главную виновную»

Бутин сообщил, что у его дочери нет «особых замечаний» к условиям содержания в тюрьме – россиянка находится в одиночной камере, у нее свободный режим, сейчас никаких проблем со связью не возникает.

Однако раньше по отношению к Бутиной применялись дискриминационные меры, ее держали в изоляции по 22 часа в сутки, разрешая выходить из камеры только поздней ночью.

Напомним, суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД