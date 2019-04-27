Во ВШЭ объяснили наличие памятника Дзержинскому и отношение к нему студентов

На территории бывшей швейной фабрики на Шаболовке, где сейчас размещается Высшая школа экономики, около 10 лет назад обнаружили первый памятник Феликсу Дзержинскому, поставленный на свои деньги рабочими буквально через несколько лет после его смерти в 1926 году, рассказал источник газеты ВЗГЛЯД в администрации ВШЭ.

После обнаружения он был восстановлен на средства «Вышки». «Все это время регулярно находятся такие протестанты, мы их вежливо слушаем и объясняем, что памятники – это след истории, а не место для поклонения», – отметил собеседник.

На этот раз ситуация «имеет внешнее происхождение» и связано с известным православным радикалом Энтео, отметил представитель вуза.

По его словам, среди студентов «Вышки» не многие поддерживают акцию Энтео. «Но некоторые СМИ пишут: «студенты ВШЭ...», и можно подумать, что это все студенты вообще хотят убрать памятник. Но это не так», – заверили в администрации.

Ранее в субботу сообщалось, что группа студентов ВШЭ направила ректору Ярославу Кузьминову петицию о демонтаже памятника на Шаболовке. Монумент «основателю советской системы государственного террора» предлагается перенести в другое место, чтобы не «бросать тень на репутацию» вуза.

Руководство ВШЭ сообщило, что им известно о сборе подписей студентами, но официального решения по данному вопросу пока нет.

Во вторник вечером координатор проекта «Декоммунизация» Ольга Савченко сообщила изданию «ОВД-Инфо», что у здания Высшей школы экономики на улице Шаболовка в Москве сотрудники Центра «Э» задержали Дмитрия Цорионова (Энтео) и члена инициативной группы Даниила Корнилова, которые собирали подписи за демонтаж памятника Дзержинскому.

По словам Савченко, Энтео задержали из-за акции, которая прошла 22 апреля в Москве, когда активисты движения вывесили на постаменте памятника Ленину баннер с надписью «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Причина задержания Корнилова не уточняется.

Тем же вечером обоих отпустили без составления протоколов, но, по информации издания, их обвинили в нарушении порядка проведения мероприятия (ст. 20.2 КоАП). В понедельник, 29 апреля, Энтео и Корнилову предписано прийти в отдел полиции «Якиманка».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что война с памятниками стала модным политическим трендом.