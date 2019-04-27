Студенты ВШЭ устроили сбор подписей за перенос памятника Дзержинскому

Руководство Высшей школы экономики знает о сборе студентами подписей за перенос памятника Феликсу Дзержинскому с территории корпуса вуза, сообщили в пресс-службе ВШЭ.

СМИ сообщали, что студенты направили ректору Ярославу Кузьминову петицию о демонтаже памятника на Шаболовке.

Памятник предлагают перенести, например, в парк Музеон, чтобы не «бросать тень на репутацию» вуза. Дзержинский, как заявляют авторы петиции, был «основателем советской системы государственного террора», передает РИА «Новости».

Руководство ВШЭ сообщило, что официального решения по студентам еще нет.