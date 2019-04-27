Жители Южной Кореи образовали живую цепь вдоль границы КНДР

Жители Южной Кореи образовали живую цепь длиной в 500 километров вдоль демилитаризованной зоны на Корейском полуострове в знак стремления к миру.

«Несмотря на то, что некоторые скептики высказывали сомнение в возможности проведения столь масштабного мероприятия, все прошло просто отлично, без проблем», – рассказала представитель оргкомитета мероприятия Ким Сан Ок, передает ТАСС.

Главная цель акции была в том, чтобы показать, что жители южной части полуострова хотят мирной жизни, отметила она.

«Мы хотим растить детей, спокойно работать, жить обычной жизнью, не думая об угрозе войны. Уверены, что того же желают простые корейцы, находящиеся по другую сторону границы», – сказала Ким Сан Ок.

По ее словам, в акции участвовало около полумиллиона человек, они держались за руки в течение 15 минут.

При этом в акции участвовало много иностранцев, включая граждан Казахстана, России, Узбекистана и других стран СНГ.