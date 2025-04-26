В Швейцарии впервые прошел исторический «Диктант Победы»

В Москве дан старт акции «Диктант Победы»

Торжественная церемония открытия международной акции «Диктант Победы» прошла на центральной площадке в Музее Победы в Москве, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

В рамках мероприятия выступил Ансамбль Росгвардии. Участники акции по всей стране получили возможность написать письма бойцам, принимающим участие в специальной военной операции. По инициативе партии «Единая Россия», Минобороны и Росгвардии, эти письма будут переданы на фронт.

Победитель «Диктанта Победы-2024» София Кучкина подчеркнула важность исторической памяти и смелости проявлять свои знания.

«Диктант помогает не только узнать наше прошлое, но и глубже понять современные события, осознать необходимость защищать Родину на любом историческом этапе», – отметил председатель «Единой России».

Медведев напомнил, что инициатива уже вышла за рамки образовательного проекта и стала масштабным патриотическим движением.

По его словам, Россия сегодня вновь сталкивается с проявлениями нацизма, пусть и под новой маской, а жители новых российских регионов принимают активное участие в акции.

В этом году, отметил Медведев, четверть вопросов диктанта посвящена специальной военной операции, что отражает новейшие страницы отечественной истории. Он напомнил, что идея включить такие вопросы возникла в диалоге с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов.

Медведев особо подчеркнул: «Мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравнять агрессора с освободителем». Он отметил, что история сама наказывает тех, кто не усвоил ее уроков и пытается переписать прошлое.

Глава «Единой России» также рассказал об активной партийной работе по сохранению исторической памяти: благоустройстве мемориалов, сохранении культурного наследия, поддержке ветеранов и организации конкурсов школьных музеев. По его словам, эта деятельность не ограничивается памятными датами, а является постоянной задачей.

В завершение Медведев выразил уверенность, что участие в патриотической акции поможет гражданам глубже осознать свою связь с великой историей страны и укрепить патриотизм.

Как передает сайт «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин подчеркнул, что партия стала инициатором множества патриотических событий, а 9 Мая остается особой датой в мировоззрении россиян.

«Диктант Победы», который мы сегодня проводим в седьмой раз, напоминает всему миру о том, какую миссию мы несем. Бережно храня память о тех событиях, мы берем на себя обязательство противодействовать нацизму во всех его проявлениях», – заявил Сидякин.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ожидается участие порядка 4 млн школьников в акции «Диктант Победы». По его словам, значительная часть учебного времени в едином учебнике истории посвящается Великой Отечественной войне и датам, приведшим к Победе. Он отметил, что в России не допустят попыток переписать историю и забыть подвиг героев.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что акция проходит не только среди молодежи и школьников, но и среди жителей освобожденных территорий. По словам Пушилина, для них участие особенно важно, поскольку это способ ощутить себя частью великой истории страны.

Акция в этом году проходит в 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, приобретая особое значение. Ожидается, что диктант напишут более 2 млн человек в России и за рубежом, включая площадки на атомном ледоколе «Арктика» и на МКС.

