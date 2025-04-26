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В Швейцарии впервые прошел исторический «Диктант Победы»
В Берне состоялась первая международная акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 70 человек, включая семьи российских дипломатов.
Мероприятие прошло на базе российского посольства, сообщает ТАСС. Участникам предложили ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны, сделав выбор из четырех вариантов. В числе заданий были вопросы о Зое Космодемьянской, дате снятия блокады Ленинграда и маршале Константине Рокоссовском, который был удостоен звания маршала сразу в двух странах – СССР и Польше. В викторине участвовали семьи, и восемь из них набрали максимальное количество баллов.
Супруга российского посла Елена Гармонина подчеркнула, что основная цель диктанта – передача исторических знаний новым поколениям. Она отметила: «Диктант Победы пишут семьями не ради оценок, а по велению души с гордостью и безмерной благодарностью». Также Гармонина добавила: «Пока дети помнят наше прошлое, они вырастут достойными гражданами нашей великой страны».
В рамках мероприятия прошли дополнительные акции – «Бессмертный полк», где сотрудники посольства рассказывали о подвигах своих предков, а также выставка диорам «Оружие победы», подготовленная посольской школой. Самые юные участники представили доклады о героях, чьими именами названы улицы в России и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Вашингтоне прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы» с участием дипломатов, школьников и соотечественников, а в Таиланде эта акция состоялась на корвете ВМФ.