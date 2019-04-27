СМИ рассказали о проблеме с полотенцами в армии Грузии

В армии Грузии возникли проблемы с полотенцами из-за срыва сроков поставок после тендера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.

По данным телекомпании «Рустави-2», в тендере на полмиллиона лари (185 тыс. долларов), который был проведен еще в прошлом году, участвовали восемь компаний. Победившая при этом не смогла вовремя осуществить поставки требуемых 60 тыс. полотенец. Минобороны пришлось трижды продлевать контракт с победившей компаний, отмечает телекомпания.

«Рустави-2» также сообщила, что полотенца весили меньше установленных условиями тендера 400 грамм.

По данным телекомпании, вскоре военному ведомству пришлось объявлять еще один тендер на 250 тыс. лари для закупки дополнительно 40 тыс. полотенец.

Минобороны, со своей стороны, утверждает, что дефицита полотенец в армии не было, а на компанию был наложен штраф за срыв сроков поставок.

В армии Грузии служит 37 тыс. человек.