Жертвами ДТП в Крыму стали пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Крыму, сообщает управление МВД по республике.

Авария произошла в ночь на субботу, передает РИА «Новости».

По данным МВД, водитель Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Vito.

Три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли; трое пассажиров Mercedes Vito получили телесные повреждения.

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