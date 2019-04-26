Путин дал поручения в связи с масштабными пожарами в Забайкалье

Глава российского государства Владимир Путин в связи с природными пожарами в Забайкалье поручил оказать помощь пострадавшим, а также определить механизм изъятия земельного участка за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале нормативной правовой информации.

В указе правительству поручено до 15 июня принять решение о выплате компенсации каждому пострадавшему. Пострадавшие получат единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей, а также 100 или 50 тыс. рублей в случае полной или частичной «утраты имущества первой необходимости», передает РИА «Новости».

Путин поручил решить вопрос с выделением денег на строительство или покупку нового жилья тем, кто лишился крова. Также он поручил до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах.

До 1 июля требуется определить механизм изъятия земельного участка за систематическое нарушение требований пожарной безопасности, а также разработать проекты нормативных правовых актов, закрепляющих понятия лесных и природных пожаров, передает ТАСС.

Путин постановил считать важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкалье в кратчайшие сроки.

При этом до 10 мая правительство России вместе с властями Забайкалья должно представить план ликвидации последствий пожаров.