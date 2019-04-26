Финалистка «Лидеров России» провела мастер-класс для столичных старшеклассников

«Мастер-класс прошел прекрасно. Чувствовалась большая вовлеченность старшеклассников. Я даже не ожидала, что они будут так живо реагировать», – сказала газете ВЗГЛЯД победительница конкурса «Лидеры России» Диляра Хисамова, комментируя мастер-класс, который она провела в своей родной школе.

Победительница конкурса «Лидеры России», сотрудница «ГМК «Норильский никель» Диляра Хисамова рассказала о том, что в рамках проекта «Моя родная школа» провела открытый урок в школе 548 «Царицыно».

«Это совместный проект российского движения школьников и организации «Россия – страна возможностей». По итогам конкурса «Лидеры России» нам назначают наставников, и мы передаем эстафету как бы следующему поколению, приезжаем с такими вот «менторскими сессиями» в свои родные школы. С такой миссией я и приехала в место, где сама училась в 8-11 классах», – заметила Хисамова.

«На мастер-классе мы говорили о профориентации. Я рассказывала на фактических примерах, какие новые вызовы сейчас стоят, как правильно к ним относиться, как строить собственный бренд и так далее», – сказала Хисамова. Она обратила внимание, что на ее урок собралась «вся параллель десятых классов». Ребята были «очень активные, отзывчивые и инициативные», резюмировала победительница «Лидеров России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, инициированный клубом «Лидеров России» «Эльбрус» проект «Моя родная школа» стартовал 20 апреля, в ходе проекта участники клуба проводят мастер-классы для старшеклассников в родных школах. Всего организаторами проекта запланировано три волны таких мастер-классов: 20-го, 27-го апреля и 18 мая.

В разговоре со школьниками «Лидеры России» раскрывают некоторые секреты профессионального успеха, развеивают популярные «карьерные мифы», а также рассказывают о том, как определиться с профориентацией, как мотивировать себя на успех.

Напомним, «Лидеры России» – один из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

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