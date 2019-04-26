Доллар и евро выросли на открытии торгов

Курс доллара и евро на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 26 апреля, выросли по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов; так, доллар подорожал на 5 копеек – до 64,7 рублей.

Евро вырос на 12 копеек – до 72,1 рубля, передает ТАСС.

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