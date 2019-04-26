Савченко сравнила Януковича и Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила президентов Украины Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее – российской или украинской.

Савченко считает, что Порошенко хуже Януковича, так как Янукович использовал милицию для создания «милицейского государства», а Порошенко для тех же целей использовал «армию, терроризм и террор», передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Она обвинила Порошенко в том, что действующий президент Украины «зарабатывал при войне на крови» и «сделал все, чтобы действительно быть более кровожадным, чем Янукович».

Сравнивая тюрьмы в России и на Украине, Савченко заявила, что «разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система», но «в российской тюрьме было больше почета».

«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», – сказала она.

Савченко призналась, что ей, «наверное», стыдно перед сестрой и матерью, которым пришлось тяжелее всего из-за ее заключения – «тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же».

«Тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир», – заявила Савченко, добавив, что хотела бы «извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это».

16 апреля украинский суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана из-под стражи.

Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко.