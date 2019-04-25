Медведев рассказал о полученных в соцсетях жалобах на задержку зарплаты

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал, что получает в социальных сетях от россиян жалобы на задержку зарплаты.

«Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей, сотрудница пожаловалась на долги по заработной плате. Причем эти долги уже почти полгода насчитывают. Деньги сейчас по моему указанию, конечно, были направлены, но, к сожалению, это не единственная жалоба, которую мы получили с начала года», – заявил он на заседании правительства. Запись выступления по поводу зарплат бюджетников опубликована в его Facebook.

Он отметил, что если есть долги по зарплате, нужно делать все для их немедленного погашения. С финансированием и «другими необходимыми компонентами» этих решений проблем, по его словам, нет. Медведев поручил проанализировать ситуацию с долгами по зарплате бюджетников.

«Чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать, после того как люди начинают писать письма», – сказал Медведев. По его словам, в противном случае ему придется применять меры дисциплинарного воздействия.

«За это несет персональную ответственность глава каждого ведомства», – добавил премьер.

Ранее Минтруд отчитался о росте зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики в два раза.