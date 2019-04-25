Tesla отчиталась о квартальных убытках

Автопроизводитель Tesla, принадлежащий американскому предпринимателю Илону Маску, по итогам первого квартала 2019 года отчитался об убытках в размере 702 млн долларов, говорится в квартальном отчете компании.

Телеканал CBS отмечает, что убытки Tesla связаны в первую очередь с сокращением производства электромобилей. За первый квартал 2019 года компания потеряла 4,10 доллара с каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов специалистов, которые предрекали Tesla потери в размере 1,81 доллара за акцию. Резкое снижение доходов автопроизводителя последовало за прибыльными двумя последними кварталами 2018 года, передает ТАСС.

По данным Associated Press, производство электромобилей Tesla в первом квартале 2019 года сократилось более чем на 10% по сравнению с показателями последних трех месяцев прошлого года.

Напомним, в начале апреля владелец американской компании SpaceX и основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск за две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Илон Маск дошел до грани банкротства.