«Чешское радио» ответило послу Украины по скандальной статье о «еврее во главе фашистов»

Руководство «Чешского радио Плюс» не считает, что статья, в которой ситуация после выборов на Украине описывается заголовком «Еврей во главе украинских фашистов», некорректна, и не видит причин для ее удаления.

«Господин посол, к Вашей реакции на комментарий Яна Фингерланда (автора материала – прим. ВЗГЛЯД) о результатах президентских выборов на Украине в «Чешском радио Плюс» в передаче «Мнения и аргументы» я могу сообщить, что содержание заметки в целом правильное и корректное. Я не вижу довода, почему мы должны были бы отстранить текст с сайта «Чешского радио» или из радиоархива», – заявил глава радиостанции Петр Шабата в письме послу Украины в Праге, передает РИА «Новости».

Он добавил, что заголовок на сайте все же был изменен.

«Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию и прежде всего внимательно прочтут весь текст, который позволит им заглянуть в содержание (темы). Эти предположения оказались ошибочными», – отметил Шабата.

Руководитель радиостанции добавил, что если формулировка заголовка кого-то задела, то он готов принести извинения.

Напомним, посольство Украины в Праге ранее потребовало извинений от государственной компании Чехии «Чешское радио» за материал под названием «Еврей во главе украинских фашистов» о победившем на президентских выборах Владимире Зеленском.