Украина потребовала извинений от «Чешского радио» за статью о «еврее во главе фашистов»

Посольство Украины в Праге потребовало извинений от государственной компании Чехии Cesky rozhlas («Чешское радио») за материал под названием «Еврей во главе украинских фашистов» о победившем на президентских выборах Владимире Зеленском.

«Уважаемое Cesky rozhlas, вы думаете эта статья в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинений», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство также разместило ссылку на публикацию о Зеленском за авторством Яна Фингерланда. Как сообщает РИА «Новости», в пресс-службе радиостанции подтвердили, что на одном из их каналов действительно прозвучал комментарий Фингерланда о Зеленском. Представители государственной компании пообщели прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, во вторник ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины. Ему удалось набрать 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.