Боярский оценил шляпу Ким Чен Ына

Выбор шляпы в качестве головного убора может говорить о том, что глава КНДР Ким Чен Ын романтически настроен по отношению к России, в этом жесте есть большой шарм, заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Боярский заявил, что Ким Чен Ын, по его мнению, «романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора»», передает РИА «Новости».

«Приподнять шляпу в знак приветствия – в этом есть большой шарм, на мой взгляд», – добавил он.

В свою очередь, эксперт по деловому протоколу и этикету Гузель Кондратьева заявила, что костюм, в котором прибыл северокорейский лидер, соответствует протоколу, во внешнем виде политика не было ничего странного.

«У него собственный, видимо, национальный костюм деловой, (...) в протоколе существуют как единые правила приветствия, взаимодействия, так и существуют правила национальной одежды, то есть наравне с высоким торжественным деловым костюмом, также высоко ценится национальный костюм гостя или хозяина. Поэтому, скорее всего, у них принят такой стиль одежды», – рассказала она.

Эксперт отметила, что представитель любой страны, приезжая с официальным визитом в другое государство, может предстать в национальном костюме – это является общепринятой практикой.

«То, что он вышел в шляпе, например, тоже. Он же как культурный, вежливый человек снял шляпу, чуть-чуть поклонился и поприветствовал всех тех, кто его встречал, потом надел шляпу, и дальше ритуал встречи гостя продолжился, поэтому здесь все хорошо, отлично», – сказала Кондратьева.

Эксперт также обратила внимание на то, как красиво встретили уважаемого гостя хлебом с солью, подчеркнув особые традиции и национальные ритуалы принимающей стороны.

Она предположила, что Ким Чен Ын «был подготовлен, знал о приезде девушек, попробовал хлеб с солью, то есть в этой ситуации политики подготовлены, они знают, что невозможно вообще отказаться, например, это такой ритуал, он в каждой стране происходит».

Кондратьева добавила, что встреча двух лидеров является важным событием, которое стоит встретить с радостью.

Ким Чен Ын выбрал для визита в Россию образ в черном цвете: длинное пальто, костюм, шляпа и обувь были в единой цветовой темной гамме.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду утром. Переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера состоятся 25 апреля.

В Кремле заявили, что главной темой переговоров лидеров станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.