Путин заявил, что проект парковой зоны на Неве может быть лучше Зарядья

Президент России Владимир Путин заявил, что проект парковой зоны, которая появится на набережной Невы вместо судебного квартала в Петербурге, в чем-то даже лучше, чем парк «Зарядье» в Москве.

«Думаю, будет даже получше, чем в Москве. Во-первых, масштаб какой, во-вторых, место – прямо на берегу Невы, с выходом к Петропавловской крепости, на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц. В чем-то в Москве всегда лучше. Но пускай посоревнуются, им на пользу», – сказал Путин, отвечая на просьбу сравнить с московским примером.

Видео разговора Путина и врио губернатора Петербурга Александра Беглова публикует телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Путин высказался в поддержку обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.

Член градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, архитектор Сергей Орешкин отметил, что идея обустройства парковой зоны вместо планировавшегося комплекса зданий Верховного суда на набережной Невы исторически оправдана, а впервые возникла более 100 лет назад, передает РИА «Новости».

«После того, как городской управой было принято решение о засыпке реки Ждановки, в 1910 году состоялся первый архитектурный конкурс, а тремя годами позже – еще один... Так что можно утверждать, что участок (где планировался судебный квартал) изначально рассматривался, как место для публики, парковое пространство», – рассказал Орешкин.

По его словам, идея создания здесь парковой зоны «находится в русле того, о чем в свое время думали великие архитекторы».

Он также предположил, что комплекс зданий Верховного суда целесообразно разместить в районе Смольного, где сейчас находится административно-офисный комплекс «Невская ратуша».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что решение создать вместо судебного квартала в Петербурге новый парк свидетельствует об успешности проекта «Зарядье» рядом с Кремлем. «Парк «Зарядье», по сути, стал неким эталоном для всех новых парков, создающихся в России. Наш парк сегодня лучший в России, на него равняются», – заявил он.

По его словам, добиться такого результата было очень непросто, так как власти Москвы приложили много усилий для проведения признанного международным архитектурным сообществом конкурса на концепцию парка «Зарядье» и для реализации проекта в соответствии с идеей авторов победившей концепции – американского архбюро Diller Scofidio + Renfro.

«Думаю, то, что президент страны использует наш парк как пример для сравнения и как то, на что нужно ориентироваться и с чем нужно конкурировать – это, безусловно, демонстрация высшей формы успеха», – резюмировал Кузнецов.