Путин одобрил создание парковой зоны вместо судебного квартала в Петербурге

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.

Президент приехал на стройплощадку судебного квартала, где ему врио губернатора города Александр Беглов представил проект, на котором вместо Верховного суда, судебного департамента и жилых домов на этом месте расположится парковая зона, передает ТАСС.

Глава государства поддержал это предложение.

«Смотрите, во-первых, – масштаб какой, во-вторых, – место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц», – отметил Путин.

По его словам, это очень хороший проект. «Ну, пускай посоревнуются (с Москвой), это всегда на пользу», – пошутил президент.