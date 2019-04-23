Опубликовано видео спуска на воду подлодки для «Посейдона»

В Сети появилось видео спуска на воду атомной подлодки «Белгород» в Северодвинске, которая будет носителем для системы «Посейдон».

На кадрах командир Антон Алехин разбивает бутылку шампанского о борт корабля. Видео публикует телеканал ТВЦ.

Ранее источник сообщил, что система «Посейдон», состоящая из подводной лодки-носителя «Белгород» (проект 09852) и самого беспилотника, будет принята на вооружение через два года.

В спуске «Белгорода» на воду во вторник принял участие президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода «Северная верфь» в Петербурге.