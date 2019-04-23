Россиянин победил на юниорском чемпионате мира по джиу-джитсу

Российский спортсмен Ян Хохлов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу среди юниоров.

Соревнования проходили в Абу-Даби с 21 по 22 апреля. Хохлов провел на турнире пять поединков в весовой категории до 45 килограммов, в каждом из которых одержал победу, передает «Советский спорт».

В финале турнира Хохлов победил представителя Казахстана Бекжана Жаманбая – 2:1.

Бронзовые медали чемпионата завоевали Хамдан Мохаммед из ОАЭ, а также Ерасыл Кабышулы из Казахстана.