РПЦ выразила надежду на восстановление религиозной свободы на Украине

Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что на Украине будут восстановлены общепризнанные нормы, которые затрагивают религиозную свободу граждан, заявил замруководителя отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Будем внимательно следить за дальнейшим рассмотрением данного иска, как и обращения 49 депутатов Верховной Рады, ранее принятого к рассмотрению Конституционным судом Украины. Надеемся на восстановление действия на Украине международно признанных норм, касающихся обеспечения религиозной свободы», – цитирует Балашова ТАСС.

Напомним, ранее окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении процесса переименования канонической Украинской православной церкви по заявлению Киевской митрополии УПЦ.

В январе 49 депутатов Верховной рады просили признать закон о переименовании канонической церкви, который внес спикер Рады Андрей Парубий, «неконституционными» в связи с тем, что он «нарушает конституционное право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания».

6 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической УПЦ.

В РПЦ отмечали, что намерение Киева лишить УПЦ своего названия расценивается как грубое нарушение принципа невмешательства государства в религию.

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