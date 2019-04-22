В Архангельской области начали строить дорожный мост через Вагу

В Вельском районе Архангельской области началось строительство моста через реку Вагу: переправа появится на месте моста, рухнувшего в 2015 году.

Движение по новому мосту должны запустить в 2021 году, передает «Поморье».

«Для района это маленькая победа. Мы начинаем строить мост, который уже будет отвечать всем требованиям, не будет ограничения по нагрузке. И мы сможем эксплуатировать его уже в 2021 году. Чему мы безумно рады», – отметил глава Вельского района Дмитрий Дорофеев.

Обследование показало, что большегрузы постоянно нарушали весовой режим. Мост располагается на автодороге регионального значения Вельск – Шангалы. Движение здесь восстановили в кратчайшие сроки. Сначала появился передвижной мост, затем временный объездной, который используется по сей день.

Сразу же начался поиск средств на новый мост. Поскольку необходимой суммой для строительства полноценного моста регион не владел, проект включили в федеральную целевую программу «Культура Русского Севера». Ведь дорога Вельск – Шангалы, несмотря на региональный статус, важный объект. Она соединяет трассу М-8 с Устьянским районом. Приток туристов в Архангельскую область в последнее время вырос – в Устьянах проходят лыжные турниры всероссийского уровня.

«Столь крупное мостовое сооружение реализуется, пожалуй, впервые за современную историю в нашей Архангельской области. Протяженность мостового сооружения вместе с подходами составит 560 метров, сам мост будет 172 метра длиной», – сказал директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Проектом предусмотрены две полосы для проезда автомобилей и два тротуара. Ограничений по весу транспорта, в отличие от старого моста, уже не будет. Технологии строительства – самые современные: водоотводы для очистки воды, фильтрующие патроны. На объект уже завезли спецтехнику и начали сооружение поселка вахтовиков. Дорожные бригады поселятся на берегу Ваги почти на три года. Сдача объекта запланирована на конец 2021 года.

Два пролета автомобильного железобетонного моста через Вагу обрушились в Вельском районе в октябре 2015 года. Длина обрушения составила почти 40 метров.