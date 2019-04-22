Роскосмос собрался законсервировать «Гагаринский старт»

Предприятия госкорпорации «Роскосмос» готовятся законсервировать стартовую площадку космодрома Байконур, с которой в космос отправился Юрий Гагарин; на ее модернизацию под новую ракету «Союз-2» не хватает средств, сообщил источник на космодроме.

«В связи с предстоящим прекращением эксплуатации «Гагаринского старта», сотрудники Центра эксплуатации №1 Космического центра «Южный», которые обслуживают стартовые площадки ракеты «Союз», начали подготовку к полному перебазированию с 1-й на 31-ю площадку космодрома», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, сейчас перед специалистами Роскосмоса стоит сложная задача, так десятилетиями именно первая площадка была «базовой» – там располагалась администрация, службы, склады и техника. На 31-й площадке недостаточно зданий и помещений для размещения большого числа сотрудников.

Речь идет о перебазировании более 300 человек. Подразделение работает в сокращенном составе, так как штатная численность одной площадки – 450 человек. При эксплуатации двух стартовых площадок в Центре эксплуатации №1 Космического центра «Южный» должно быть 800 сотрудников.

Старт номер 1, или «Гагаринский старт» – площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года стартовала ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем и космонавтом Юрием Гагариным.

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