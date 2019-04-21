Шарий показал, как празднует победу Зеленского

Медиаэксперт Анатолий Шарий эмоционально отреагировал на победу шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

В своем Instagram Шарий опубликовал фото с бутылкой шампанского в руках. «Ну, все», – написал он.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко: шоумен набирает 72,5%, Порошенко получает почти в два с половиной раза меньше – 27,5%.

Порошенко признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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