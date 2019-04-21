Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых объяснить появление Вселенной

Ученые никогда не смогут объяснить зарождение Вселенной, это божественный акт, заявил патриарх Кирилл во время воскресной проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

«Остается неразгаданным чудом появление Вселенной из ничего. Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения – никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что ученые имеют «ничтожно малое понятие о Вселенной», и все последующие попытки познать мир так и останутся «незначительной частью от всего объема божественной тайны».

Патриарх Кирилл заявил, что убедительно теорию Большого взрыва объяснить в исключительно научных терминах невозможно.

«Современные ученые... употребляют еще более странное слово – из некоей точки. Что, мол, вся материя, которая наполнила затем Вселенную, содержалась в этой некоторой точке, а затем вдруг раздался взрыв, и материя стала распространяться по всей Вселенной, образуя пространство. И ученые пытаются объяснить это, а объяснить ведь до конца невозможно, ведь проще всего было бы сказать – ну, божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания», – сказал предстоятель РПЦ.

В январе появилось сообщение, что звание почетного профессора РАН получит патриарх Кирилл, однако позже информация была опровергнута.