Украинский суд принял решение по делу «Приватбанка» в пользу Коломойского

Печерский районный суд Киева принял решение по делу «Приватбанка» в пользу украинского олигарха Игоря Коломойского, Национальный банк Украины выразил свое возмущение.

Суд принял решение о «расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», полученным до вхождения государства в капитал», передает РИА «Новости».

Решение суда пока не вступило в силу. НБУ сообщает в Facebook, что намерен обжаловать решение.

Как заявили в банке, в 2015 году Коломойский фактически взял на себя личные обязательства по погашению задолженности «Приватбанка» перед НБУ. Сейчас долг составляет 9,2 млрд гривен (более 342 млн долларов).

В НБУ заявили, что Коломойский «продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства», в результате Украина «вынуждена понести тяжелые последствия».

Напомним, Окружной административный суд Киева по итогам рассмотрения иска Коломойского признал незаконной национализацию «Приватбанка».

В 2015 году после конфликта с Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области.

В следующем году украинские власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».