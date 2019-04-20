Остановивший вирус WannaCry программист признался в создании другого вредоносного ПО

Программист из Великобритании Маркус Хатчинс, сумевший остановить вирус-вымогатель WannaCry в 2017 году, признал вину в суде США в создании другого вируса, сообщают СМИ.

«Я признал вину по двум обвинениям, связанным с созданием вредоносного ПО за годы до того, как начал работать в сфере безопасности. Я жалею о том, что совершил, и в полной мере принимаю ответственность за свои ошибки», – заявил в суде Хатчинс, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Хатчинс был обвинен в создании и распространении вируса Kronos. Эта программа похищала информацию о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт.

Хатчинс, по данным прокуратуры, продавал и рекламировал Kronos с целью извлечения личной выгоды.

Теперь программисту грозит тюремное заключение до пяти лет и штраф в размере 250 тыс. долларов.