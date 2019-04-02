Минобороны прокомментировало взрыв в академии им. Можайского

В Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв «неустановленного безоболочного предмета», три человека получили травмы, сообщает Минобороны России.

«Около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности, отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Во вторник днем взрыв произошел в административном здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека.

Информация о том, что именно является причиной взрыва, разнится. Так, телеграм-канал Baza сообщает, что взорвалась мина. В частности, двое сотрудников вуза якобы обнаружили взрывное устройство и решили перенести его в безопасное место. Сразу же была объявлена эвакуация. Однако мина сдетонировала во время переноски.

По другим данным взорвалась противотанковая мина ТМ-57, разработанная в СССР еще в 1956 году. Мина хранилась в учебном заведении уже много лет. «Кто-то говорит, что это учебное пособие, а кто-то вообще не знал о ее существовании», – уточняют авторы канала.

На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства выясняются.