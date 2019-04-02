В России собрались запретить микрокредиты под залог жилья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья.

«Очень важное предложение – запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», – передает ее слова ТАСС.

Ранее во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Совфеде предложила ограничить деятельность на рынке микрокредитования, в том числе запретив выдачу таких кредитов под залог жилья.

20 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил Банку России и правоохранительным органам в сжатые сроки навести порядок на рынке микрокредитов.