Эксперт оценил шансы Тимошенко оспорить второе место Порошенко

«Тактически Тимошенко правильно себя ведет, она не должна признавать поражение. Пока не ясны окончательные цифры, поэтому она будет проверять. Но я считаю, что ничего из этого не получится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал то, что Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в фальсификации выборов.

Переиграть результаты выборов у Тимошенко не получится из-за слишком большого разрыва по количеству голосов, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.

Напомним, на выборах президента Украины 31 марта, после обработки 95% протоколов в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко (15,94%), на третьем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13, 39%).

Накануне стало известно о вскрывшихся массовых манипуляциях в пользу Порошенко. Во вторник Тимошенко заявила о том, что результаты действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства сфальсифицированы.

«Мое предположение таково – Тимошенко не оспорит необходимое для пересмотра итогов первого тура количество голосов. Поэтому, я думаю, что она после того, как сделает первые попытки, и убедившись в том, что результата не будет, выступит с таким «полупризнанием» итогов выборов», – полагает Погребинский.