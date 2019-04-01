Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Актер Александр Васильев умер после продолжительной болезни на 61-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщили в киностудии «Ленфильм».

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти», – говорится в сообщении на сайте киностудии.

Церемония прощания с артистом начнется в среду в 11.00 на киностудии «Ленфильм». Отпевание пройдет в 14.00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери. Васильева похоронят на Смоленском кладбище.

Васильев известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Черный ворон», а также «Морские дьяволы». Помимо этого, он снялся в киноленте «Особенности национальной охоты».