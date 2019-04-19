Студию с Порошенко «заминировали»

Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины заявила, что в студии есть человек, который может совершить теракт.

Об этом сообщает ТАСС.

Ведущая уточнила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии, где находится один из кандидатов на пост президента Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что теледебаты с кандидатами Порошенко и Владимиром Зеленским должны были проходить после дебатов в Олимпийском, однако Зеленский решил не приходить на них.