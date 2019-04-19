Зеленский рассказал о двуличности Порошенко

Взгляд
19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
Разделы

Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Минск обвинил посла России в разрушении отношений двух стран
            Зеленский и Порошенко встали на колениЭксперт: Порошенко сейчас опасается покушения от рук своих же силовиковСможет ли Белоруссия обойтись без российской нефти?Разрыв с Россией привел Украину в третий мир
            Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутниковПосол США в Киеве назвала три приоритета для президента УкраиныМиллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из РоссииКабриолет из «Кортежа» Путина впервые показали без маскировки
            Немецкий депутат предложил направлять сирийских беженцев в КрымГлавный нейрохирург Минздрава высказался о диагнозах БыковаНемецкие СМИ раскритиковали ЕСПЧ за замалчивание вины Украины по делу MH17Названа неожиданная версия о причине пожара в Нотр-Даме

            Главная тема


            Бывший президент США пошел наперекор всей американской элите

            полет в венесуэлу


            Госдеп похвалил Мальту за противодействие России в воздухе

            «живой организм»


            Экс-главком Черноморского флота прокомментировал поломку «Цезаря Куникова»

            громкое дело


            Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

            Видео

            очевидное – невероятное


            В США перечислили «шокирующие факты» о российской экономике

            вопросы чести


            Почему отношения с Эстонией важны для России

            поставки нефти и угля


            Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

            война в ливии


            Проиграл ли «пророссийский фельдмаршал» битву за Триполи

            корабль тонет, крысы бегут


            Команда Порошенко приготовилась к бегству

            Российский автопром


            Антон Любич: Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

            История войны


            Алексей Колобродов: Несвоевременный роман, который очень вовремя

            Дорога в ад


            Сергей Худиев: Транс-активисты вплотную принялись за детей

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            Зеленский рассказал о двуличности Порошенко

            19 апреля 2019, 19:17

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            В своем выступлении на дебатах на НСК «Олимпийский» в Киеве Владимир Зеленский объяснил свое решение баллотироваться в президенты разочарованием страны в выборе президентом Украины Петра Порошенко.

            «Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого», – заявил Зеленский в своей вступительной речи.

            В ответ на это сторонники Порошенко закричали «Ганьба!». «Не кричите, пожалуйста», – ответил им оппонент действующего украинского лидера.

            «Я сам был за господина Порошенко. Это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись», – сказал он, – Его [лозунг] «жить по-новому» стало нашим «выживать».

            Он привел в пример ситуацию, когда Порошенко на камеры говорит об открытии новой школы, а на деле открывается новый магазин его фабрики «Рошен».

            Дебаты Зеленского и Порошенко проходят в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

            Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

            По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 5 минут, чтобы на него ответить.

            По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

            Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины». Согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............