Зеленский рассказал о двуличности Порошенко

В своем выступлении на дебатах на НСК «Олимпийский» в Киеве Владимир Зеленский объяснил свое решение баллотироваться в президенты разочарованием страны в выборе президентом Украины Петра Порошенко.

«Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого», – заявил Зеленский в своей вступительной речи.

В ответ на это сторонники Порошенко закричали «Ганьба!». «Не кричите, пожалуйста», – ответил им оппонент действующего украинского лидера.

«Я сам был за господина Порошенко. Это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись», – сказал он, – Его [лозунг] «жить по-новому» стало нашим «выживать».

Он привел в пример ситуацию, когда Порошенко на камеры говорит об открытии новой школы, а на деле открывается новый магазин его фабрики «Рошен».

Дебаты Зеленского и Порошенко проходят в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 5 минут, чтобы на него ответить.

По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины». Согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.