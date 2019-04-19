Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов

Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.

Снайперы рассредоточены по крышам высотных зданий перед стадионом, передает «Страна.ua».

Сообщается, что в очереди у входа на арену выстроилась очередь из журналистов. Сейчас там около 100 представителей СМИ. Как сообщил министр внутренних дел Украины, на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная обстановка, так как на дебаты едут со всей страны. Также отмечается, что в фан-зоне пока немногочисленно.

Напомним, дебаты Зеленского и Порошенко состоятся в прямом эфире 19 апреля , трансляцию будут вести российские телеканалы. Сообщалось, что во время дебатов будут дежурить самолет и вертолет.