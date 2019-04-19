В «Яндекс.Еде» прокомментировали смерть курьера после переработки

Онлайн-сервис «Яндекс.Еда» ограничит время работы курьеров после смерти одного из сотрудников во время смены, сообщила руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова.

«Мы рассмотрим варианты технологических решений для того, чтобы организовать контроль над переработками в курьерском приложении, чтобы они не брали много длинных смен», – сказала Шестакова, передает «Говорит Москва».

По ее словам, в «Яндекс.Еде» действует круглосуточная телефонная поддержка для курьеров, благодаря которой сотрудники могут сообщить о любых нарушениях условий труда. Также Шестакова выразила соболезнования родственникам погибшего курьера.

«Мы шокированы случившимся и глубоко сочувствуем близким курьера. Мы вышли на связь с родными Артыка и сейчас общаемся с ними, чтобы помочь в этой ужасной ситуации. Вместе с курьерской службой, где он работал, мы ждем результатов медицинской экспертизы, которая прояснит причины смертельного исхода», – сказал она

«Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства», – добавила Шестакова.

По информации РИА «Новости», курьер «Яндекс.Еды» умер в Санкт-Петербурге после того, как отработал десять часов без перерыва. Его коллеги сообщали, что у мужчины случился сердечный приступ. Официального подтверждения пока не последовало.