Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Сотрудник полиции открыл стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы, рассказали в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел в дневное время на улице Марксистской, передает «Интерфакс».

По информации «Российской газеты», стрельбу открыл оперуполномоченный УВД на метрополитене. Во время инцидента мужчина был не при исполнении» В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас материалы служебной проверки переданы следователям. Если вина оперативника будет доказана, ему грозит увольнение, отмечается в сообщении. Также дисциплинарному наказанию будут подвергнуты непосредственные руководители полицейского.

Напомним, на прошлой неделе член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий открыл стрельбу из автомобиля в центре Москвы.