США собрались увеличить военный контингент в Польше

Вашингтон увеличит численность военного контингента на территории Польши, сообщила американский посол в Варшаве Джорждетт Мосбахер.

Дипломат сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры об усилении присутствия американских войск в Польше. «Могу сказать, что будет больше [американских военных в Польше]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на журнал Polska.

Напомним, Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. Предлагалось назвать эту базу Fort Trump («Форт Трамп»).

На этой неделе Bloomberg писал, что администрация Трампа и польские власти приближаются к договоренности в консультациях, касающихся размещения американской военной базы на территории республики.