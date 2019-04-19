После видео со стоящим на коленях под дулом пистолета подростком завели дело

Полиция во Владивостоке возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видео, где подростки заставили школьника встать на колени, угрожая пистолетом, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

На опубликованном видео видно, как на одном из пустырей произошел конфликт подростков. Школьника поставили на колени, направив ему в голову предмет, похожий на пистолет, сообщается на сайте МВД.

Правоохранительные органы подтвердили, что между подростками произошел конфликт на почве личной неприязни, в результате чего 17-летний школьник получил телесные повреждения.

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В управлении МВД по Приморскому краю отметили, что расследование дела продолжается.

Ранее в Омске подростки закидали камнями пенсионера, а также избили еще четверых несовершеннолетних; полиция начала проверку.