Раскрыта тайна изъятого в Москве мешка с костями

Останки скелета, которые были найдены в сумке у задержанных в Москве двух мужчин, принадлежат бывшему милиционеру, пропавшему шесть лет назад.

Как пишет «Московский комсомолец», задержанные являются черными риэлторами.

Подозреваемые были задержаны на Владимирской улице в результате оперативной слежки. Сообщается, что мужчина, чьи останки были найдены в сумке у злоумышленников, был одиноки пенсионером, владевшим однокомнатной квартирой. После увольнения из правоохранительных органов он начал злоупотребить спиртным, и в одной из ссор зарезал собутыльника, за что получил срок. Со слов соседей, выйдя из заключения, мужчина снова запил, а через какое-то время пропал. Квартиру пенсионера опечатали, повесив на двери жилища объявление о пропаже, при этом дата пропажи ежегодно обновлялась. 10 апреля соседи заметили у квартиры подозрительных личностей, похожих на рабочих, которые взломали дверь, а затем установили новую.

В настоящее время задержанные находятся в ОМВД Перово. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, мужчины были задержаны 18 апреля. При досмотре у них нашли останки человеческого скелета. Первоначально было установлено, что останки принадлежат женщине, умершей более года назад.