Двух мужчин в Москве задержали с человеческими костями в сумке

Полиция задержала в Москве двух мужчин, несших в сумке останки человеческого скелета, сообщили в столичном следственном управлении.

«Днем 18 апреля 2019 года вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице 1-я Владимирская в Москве, сотрудниками полиции были остановлены двое мужчин, у которых в одной из сумок обнаружены останки человеческого скелета», – говорится в сообщении на сайте главка.

Предварительно установлено, что останки принадлежат женщине, умершей более года назад. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержанных решено доставить в следственный отдел для их проверки на причастность к совершению преступления. Причины смерти женщины будут установлены судебно-медицинской экспертизой, отмечается в сообщении.

Ранее в Московской области нашли скелет пропавшего в 2017 году мужчины, который был прикован к дереву наручниками и цепями.