Порошенко призвал украинцев не допустить превращения страны в Малороссию

Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям страны с просьбой не допустить превращения Украины в Малороссию.

«Пятилетнее президентство – это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, если стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить. Когда придете на участки, не думайте о Порошенко или (кандидате в президенты Владимире) Зеленском. Думайте об Украине, как ее сохранить! Не дайте превратить ее в Малороссию!» – говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на Facebook.

Он добавил, что «экспериментировать» с должность президента и верховного главнокомандующего «очень рискованно», так как речь идет о безопасности страны.

«В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского и (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова до нашей эмиграции во главе с (экс-премьером Украины Николаем) Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения на Украину», – заявил он.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.

Ранее экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского «объективной реальностью».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД