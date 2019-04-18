Порошенко призвал украинцев не допустить превращения страны в Малороссию

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:20  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Запад уничтожает свою историю

Фото: кадр из видео
Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

Алексей Алешковский, сценарист
Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...

Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
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Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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            Порошенко призвал украинцев не допустить превращения страны в Малороссию

            18 апреля 2019, 19:09

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям страны с просьбой не допустить превращения Украины в Малороссию.

            «Пятилетнее президентство – это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, если стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить. Когда придете на участки, не думайте о Порошенко или (кандидате в президенты Владимире) Зеленском. Думайте об Украине, как ее сохранить! Не дайте превратить ее в Малороссию!» – говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на Facebook.

            Он добавил, что «экспериментировать» с должность президента и верховного главнокомандующего «очень рискованно», так как речь идет о безопасности страны.

            «В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Поэтому меня не удивляет, что за него агитирует Москва от (лидера ЛДПР Владимира) Жириновского и (лидера КПРФ Геннадия) Зюганова до нашей эмиграции во главе с (экс-премьером Украины Николаем) Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения на Украину», – заявил он.

            Напомним, второй тур президентских выборов на Украине назначен на 21 апреля.

            Ранее экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского «объективной реальностью».

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