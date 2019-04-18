У сгоревшего Нотр-Дама могут построить временный деревянный собор

На время реконструкции собора Нотр-Дам рядом могут возвести символический деревянный храм для туристов и верующих, заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

«Мы не можем просто сказать, что Нотр-Дам закроют на пять лет и на этом все. Я спрашиваю себя: не можем ли мы построить временный собор?» – сказал Шове в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

Он отметил, что этот храм можно было бы построить на площади перед собором Нотр-Дам.

«Это место стало бы символическим, привлекательным», – сказал Шове.

Мэр Парижа Анн Идальго поддержала его идею и уже согласилась выделить часть площади для возведения деревянного сооружения, отметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщал, что здание закроют для посетителей на пять или шесть лет.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник; в результате обрушились шпиль и крыша исторического здания.

Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

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