Познер раскритиковал вручение Пулитцеровских премий NYT и WSJ

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал решение Пулитцеровского комитета вручить премии газетам New York Times и Wall Street Journal за материалы, касающиеся финансов нынешнего президента США Дональда Трампа.

В интервью телеканалу RTVI Познер подтвердил, что не относится к решениям Пулитцеровского комитета с прежним уважением. Он напомнил, что в 40-е годы прошлого века в США был принят закон, согласно которому журналист был обязан изложить обе стороны любого вопроса для своего читателя или слушателя.

«Его дело не убеждать публику, что правильно или что неправильно с его точки зрения, а его дело дать максимум информации и той и этой, в результате которой его публика сама решит хорошо это или плохо», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

«И так было до прихода к власти Буша, когда этот закон был отменен. Причем активную роль в этом сыграл Дик Чейни. И тогда родилась другая журналистика – журналистика мнения, когда журналист доказывает, что хорошо, а что плохо», – продолжил он. Познер отметил, что процесс начался с Америки и распространился на другие страны, включая Европу и Россию. «Это уже не журналистика, строго говоря, а пропаганда», – убежден Познер.

По его словам, в политике Трампа, которого раскритиковали NYT и WSJ, также можно найти позитивные стороны, «если быть журналистом, а не пропагандистом».

«СМИ, в том числе такие уважаемые, как The Washington Post, как The New York Times, как The Wall Street Journal, да и много других, они взяли чью-то сторону и гнут эту линию. По мне – это не журналистика. Поэтому – ну дали эту премию, ну и дали», – заключил Познер.

Напомним, газеты New York Times и Wall Street Journal получили Пулитцеровские премии за материалы, касающиеся финансов нынешнего президента США Дональда Трампа.

Познер не впервые выступает с критикой современной журналистики. Ранее он говорил, что сообщения средств массовой информации зачастую не являются информацией – это либо дезинформация, либо неполные сведения, либо субъективная оценка, что вводит человека в заблуждение.