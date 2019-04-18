Познер раскритиковал вручение Пулитцеровских премий NYT и WSJ

Взгляд
18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
Разделы

Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
Перейти а раздел…

Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
Обсуждение: 309 комментариев

Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Морская группа НАТО во главе с эсминцем США вошла в Балтийском море
            Суд Волгограда не признал службу в ДНР военнойЗеленский раскрыл планы по поводу русского языка на УкраинеГреция потребовала от Германии репараций на сотни миллиардов евроУщерб экономике Эстонии от санкций против России оценили в сотни миллионов евро
            Названы 200 богатейших россиянОдурманенный боец ВСУ расстрелял сослуживцевПоявились подробности испытания КНДР оружия нового типаВ России могут ввести новый налог
            Жена Быкова рассказала о состоянии писателяВышинский рассказал, как в киевской тюрьме смеются над ПорошенкоПознер раскритиковал вручение Пулитцеровских премий NYT и WSJПоявились сообщения о серьезных проблемах нового смартфона Samsung

            Главная тема


            Как советские пленные угнали немецкий танк

            корабли-роботы


            Эксперт указал на слабости беспилотного флота США

            «тенденция на оголение»


            Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

            Прощание с «Машенькой»


            Танк «Армата» может утратить женский голос

            Видео

            «не реагировал на замечания»


            В «Аэрофлоте» рассказали о безобразном поведении Панкратова-Черного

            «готов извиниться»


            Назвавший погибших в Одессе 2 мая «малоценным материалом» историк удивился реакции на свои слова

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            социальные сети


            Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            Познер раскритиковал вручение Пулитцеровских премий NYT и WSJ

               18 апреля 2019, 09:46
            Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Телеведущий Владимир Познер раскритиковал решение Пулитцеровского комитета вручить премии газетам New York Times и Wall Street Journal за материалы, касающиеся финансов нынешнего президента США Дональда Трампа.

            В интервью телеканалу RTVI Познер подтвердил, что не относится к решениям Пулитцеровского комитета с прежним уважением. Он напомнил, что в 40-е годы прошлого века в США был принят закон, согласно которому журналист был обязан изложить обе стороны любого вопроса для своего читателя или слушателя.

            «Его дело не убеждать публику, что правильно или что неправильно с его точки зрения, а его дело дать максимум информации и той и этой, в результате которой его публика сама решит хорошо это или плохо», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

            «И так было до прихода к власти Буша, когда этот закон был отменен. Причем активную роль в этом сыграл Дик Чейни. И тогда родилась другая журналистика – журналистика мнения, когда журналист доказывает, что хорошо, а что плохо», – продолжил он. Познер отметил, что процесс начался с Америки и распространился на другие страны, включая Европу и Россию. «Это уже не журналистика, строго говоря, а пропаганда», – убежден Познер.

            По его словам, в политике Трампа, которого раскритиковали NYT и WSJ, также можно найти позитивные стороны, «если быть журналистом, а не пропагандистом».

            «СМИ, в том числе такие уважаемые, как The Washington Post, как The New York Times, как The Wall Street Journal, да и много других, они взяли чью-то сторону и гнут эту линию. По мне – это не журналистика. Поэтому – ну дали эту премию, ну и дали», – заключил Познер.

            Напомним, газеты New York Times и Wall Street Journal получили Пулитцеровские премии за материалы, касающиеся финансов нынешнего президента США Дональда Трампа.

            Познер не впервые выступает с критикой современной журналистики. Ранее он говорил, что сообщения средств массовой информации зачастую не являются информацией – это либо дезинформация, либо неполные сведения, либо субъективная оценка, что вводит человека в заблуждение.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............