Познер раскритиковал современную журналистику

Сообщения средств массовой информации зачастую не являются информацией, это либо дезинформация, либо неполные сведения, либо субъективная оценка, что вводит человека в заблуждение, заявил телеведущий Владимир Познер.

«К сожалению, журналистика сегодня, на мой взгляд, не только российская, а вообще журналистика в мире – это в основном журналистика мнений, а не журналистика информации», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Каждый журналист почему-то считает важным не рассказать вам о том, что происходит, то есть не показывать вам наиболее широко и сбалансированно информацию, а хочет обязательно сказать вам, что он думает по этому поводу», – продолжил Познер, отметив, что в итоге зрителю, читателю или слушателю показывают картинки, подтверждающие точку зрения самого журналиста, что делает информацию «своеобразной».

По словам Познера, нужно все время задаваться вопросом, сравнивать. «Это, конечно, требует времени, и не всякий готов это делать, но я всегда говорю в этих случаях, что не готовы – и не готовы, но тогда и не жалуйтесь, что вас ввели в заблуждение», – добавил он.

Ранее на этой неделе Познер ответил на вопрос о том, нужна ли России национальная идея, и предложил свой способ объединить всех россиян.