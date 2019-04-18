Boeing объявила о завершении испытаний исправленной версии самолетов 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing провела последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов модели Boeing 737 MAX с исправленным программным обеспечением.

По словам директора корпорации Денниса Меленберга, пилоты провели 120 тестовых полетов на машинах серии 737 MAX общей длительностью свыше 200 летных часов, используя вспомогательную систему маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе в Эфиопии, передает ТАСС.

«Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом», – заявил Меленберг.

Напомним, в начале апреля глава Boeing подтвердил, что на борту обоих авиалайнеров Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел системный сбой.

После этого стало известно, что акционеры корпорации подали к Boeing коллективный иск, обвинив компанию в сокрытии проблем с безопасностью самолетов 737 MAX, в связи с чем инвесторы понесли большие убытки из-за отмены заказов на авиалайнеры этой модели.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.