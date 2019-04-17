Озвучена дата массового бегства команды Порошенко

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17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости

Израиль мечтает получить назад тело Эли Коэна - и в этом ему может помочь РоссияФото: Архив IDF
Появляются сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь идет о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. О ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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Транс-активисты вплотную принялись за детей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
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Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
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      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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            Озвучена дата массового бегства команды Порошенко

               17 апреля 2019, 12:42
            Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Надо ждать воскресенья. Вот тогда мы увидим это массовое бегство, если Порошенко не предпримет кровавую провокацию. Самое интересное начнется после оглашения экзитполов», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Олег Соскин. Он также назвал фамилию высокопоставленного чиновника, который может в ближайшее время «сбежать с должности».

            Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин удивлен, что к нынешнему моменту из команды действующего президента Украины Петра Порошенко ушло только несколько человек.

            «Ушли одни из самых продвинутых. Алексей Филатов (бывший зам главы администрации президента) умеет считать, а Кондратюку (генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратюк отвечал в администрации президента за спецслужбы) это надоело. Другое дело, почему они так долго держались? Во что они верили? Многие за этот месяц наработали себе на пожизненное заключение. Но они связаны одной целью, поэтому массовое бегство еще не началось», – считает Соскин.

            Накануне экс-губернатор Донецкой области (в марте – октябре 2014 года) Сергей Тарута заявил: на Украине никто не верит в победу Порошенко на президентских выборах. «Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут, – сказал Тарута. – Это сейчас происходит с командой Порошенко. Все переобуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики».

            По мнению Соскина, чиновники в окружении Порошенко превратились в «одну преступную группировку и не могут покинуть эту банду». «Им надо уйти в другую банду, а получается, что приходит Зеленский, который с другого поля. Поэтому чиновники еще и держатся, но им осталось недолго», – прогнозирует эксперт.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


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            Соскин уверен, что следующим высокопоставленным чиновником, который сбежит со своей должности, станет генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, генпрокурор уже «не выполняет поручения Порошенко», на что указывает выход на свободу Надежды Савченко.

            «Надо ждать, когда побегут из Верховной рады мажоритарники. Наверное, они уже готовятся к этому. Была информация об нардепе Алексее Гончаренко, который уже говорит, что ему не нужен Порошенко... Может, фейк, может, и нет. А чиновники в президентской администрации думают, что пересидят и все равно будут кому-то нужны. Они как зомбированные ждут до конца», – говорит эксперт.

            Соскин считает, что нынешняя ситуация на Украине похожа на ту, которую описывал Юлиан Семенов в своем произведении «Семнадцать мгновений весны», когда созданная Гитлером государственная машина работала до самого последнего момента. «Порошенко создал очень жесткую машину. Она пока еще работает. Надо ждать воскресенья, вот тогда мы увидим это массовое бегство, если Порошенко не предпримет кровавую провокацию. Самое интересное начнется после оглашения экзитполов: чиновники начнут поливать Порошенко, каяться, сдавать друг дружку», – подытожил Олег Соскин.


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