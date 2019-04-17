Озвучена дата массового бегства команды Порошенко

«Надо ждать воскресенья. Вот тогда мы увидим это массовое бегство, если Порошенко не предпримет кровавую провокацию. Самое интересное начнется после оглашения экзитполов», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Олег Соскин. Он также назвал фамилию высокопоставленного чиновника, который может в ближайшее время «сбежать с должности».

Директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин удивлен, что к нынешнему моменту из команды действующего президента Украины Петра Порошенко ушло только несколько человек.

«Ушли одни из самых продвинутых. Алексей Филатов (бывший зам главы администрации президента) умеет считать, а Кондратюку (генерал-лейтенант ВСУ Валерий Кондратюк отвечал в администрации президента за спецслужбы) это надоело. Другое дело, почему они так долго держались? Во что они верили? Многие за этот месяц наработали себе на пожизненное заключение. Но они связаны одной целью, поэтому массовое бегство еще не началось», – считает Соскин.

Накануне экс-губернатор Донецкой области (в марте – октябре 2014 года) Сергей Тарута заявил: на Украине никто не верит в победу Порошенко на президентских выборах. «Известно, что когда корабль тонет, то крысы бегут, – сказал Тарута. – Это сейчас происходит с командой Порошенко. Все переобуваются на ходу, никто не верит в его победу. Заявления пишут даже силовики».

По мнению Соскина, чиновники в окружении Порошенко превратились в «одну преступную группировку и не могут покинуть эту банду». «Им надо уйти в другую банду, а получается, что приходит Зеленский, который с другого поля. Поэтому чиновники еще и держатся, но им осталось недолго», – прогнозирует эксперт.

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Соскин уверен, что следующим высокопоставленным чиновником, который сбежит со своей должности, станет генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, генпрокурор уже «не выполняет поручения Порошенко», на что указывает выход на свободу Надежды Савченко.

«Надо ждать, когда побегут из Верховной рады мажоритарники. Наверное, они уже готовятся к этому. Была информация об нардепе Алексее Гончаренко, который уже говорит, что ему не нужен Порошенко... Может, фейк, может, и нет. А чиновники в президентской администрации думают, что пересидят и все равно будут кому-то нужны. Они как зомбированные ждут до конца», – говорит эксперт.

Соскин считает, что нынешняя ситуация на Украине похожа на ту, которую описывал Юлиан Семенов в своем произведении «Семнадцать мгновений весны», когда созданная Гитлером государственная машина работала до самого последнего момента. «Порошенко создал очень жесткую машину. Она пока еще работает. Надо ждать воскресенья, вот тогда мы увидим это массовое бегство, если Порошенко не предпримет кровавую провокацию. Самое интересное начнется после оглашения экзитполов: чиновники начнут поливать Порошенко, каяться, сдавать друг дружку», – подытожил Олег Соскин.