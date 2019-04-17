Пенсионерке пришлось на коленях ползти в больницу в Воронеже

Пожилой женщине, чтобы попасть к врачу, пришлось добираться до больницы на коленях.

Пожилая женщина, у которой проблемы с ногами, добиралась до входа в одну из городских больниц Воронежа на коленях, опираясь на трость. Ей не помог даже охранник, куривший на крыльце больницы, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее обсуждалось видео, на котором пенсионерка вынуждена на коленях спускаться со второго этажа больницы в Первоуральске.