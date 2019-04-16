Власти дали объяснение разбросанным у Центра-СПИД в Кемерово пробиркам с кровью

Пробирки с кровью, раскиданные на мусорной площадке у здания областного Центра-СПИД в Кемерово, не имеют отношения к учреждению, заявили в областном департаменте охраны здоровья населения со ссылкой на итоги служебной проверки центра.

В понедельник в Кемерово местная жительница обнаружила на мусорной площадке пробирки с кровью. Фотографии она опубликовала в соцсетях, отметив, что рядом находится детский сад, передает РИА «Новости».

Была проведена служебная проверка, которая «показала, что утром 15 апреля с 8.00 до 8.50 часов утра на территории учреждения дворник сделал плановую уборку», и «никаких отходов возле мусорных контейнеров в это время не было».

Вероятно, что «вакутейнер (приспособление для забора венозной крови) и крышки были разбросаны в период с 8.50 до 9.30 часов неустановленным лицом». Отмечается, что «по записи с камер видеонаблюдения установить его личность невозможно».

В Центре-СПИД подчеркнули, что не используют подобный тип вакутейнеров.

Так, на емкости в лаборатории учреждения наносится штрих-код, а серийный номер на вакутейнере, запечатленном на фотографии, не совпадает с номерами емкостей, которые поступали 14 и 15 апреля в лабораторию центра.

Главный врач учреждения Татьяна Булатова заявила, что вакутейнеры и крышки, используемые в центре, в обязательном порядке обеззараживаются и утилизируются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами».

В учреждении также напомнили, что ВИЧ-инфекция передается тремя путями: от матери к ребенку, при внутривенных инъекциях и половым путем.

«Вирус относится к очень неустойчивым и погибает на воздухе за доли секунды», – подчеркнули в центре, отметив, что заразиться ВИЧ-инфекцией, если предположить, что в разбросанных пробирках находилась кровь зараженных людей, невозможно.