Греф раскритиковал предложение ФАС о процентах за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф назвал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.

«Я все-таки за то, чтобы чиновники высокого уровня, прежде чем что-либо предлагать, сначала взвешивали последствия. Я считаю, что это не совсем просчитанное заявление, потому, что если это произойдет, то это очень серьезно повлияет на наличие сети банкоматной. Знаете, как обычно, если услуга бесплатная, то нужно готовиться к тому, что ты будешь в очереди стоять за этой услугой. Здесь ровно такая же история», – заявил Греф, передает ТАСС.

Как считает Греф, нулевые комиссии могут вызвать неблагоприятные последствия в будущем.

«Если комиссионных не будет, можно спросить, как очень дорогостоящая сеть терминальных устройств будет оплачиваться? Поэтому я за то, чтобы прежде чем с какими-то инициативами выступать, все-таки сначала все, и ментальные, и долгосрочные последствия подсчитать», – сказал глава Сберанка.

Напомним, в начале апреля замглавы ФАС Андрей Кашеваров призвал обнулить комиссии в банкоматах за снятие наличных для того, чтобы работодатели были свободнее при выборе банков для зачисления зарплат.